Terrore a Londra, morto ragazzo di 15 anni

Era appena terminata una festa di compleanno, a causa di una lite scoppiata tra ragazzi, uno di loro è stato accoltellato mortalmente. La vittima è un 15enne di Romford, a circa 27 chilometri dalla capitale, la tragedia è avvenuto davanti a un locale, durante una lite tra giovani che avevano appena partecipato ad un ritrovo per un compleanno. Le forze dell’ordine hanno comunicato il fermo per tre ragazzi, i teenager sono stati arrestati.

Purtroppo per la vittima, le ferite sono state letali ed è morto sul colpo.

Altri casi di violenza a Londra.

Episodi di violenza non sono mancati in questi ultimi giorni, per tale motivo è stato autorizzato “stop and search”, vale a dire di perquisizioni personali a vasto raggio, in caso di generici sospetti, al di là delle tutele della normativa ordinaria britannica come ha dichiarato il primo cittadino sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, ha di nuovo autorizzato la pratica di polizia dello.