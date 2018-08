“L’ordinanza va rispettata”. Assessore sgombera campo rom a bordo di un carro attrezzi

Sui social l’hanno definito un eroe, il primo capace «di effettuare lo sgombero di una carovana di nomadi abusivi con un carro-attrezzi», come auspicato a suo tempo da Matteo Salvini. «In realtà sono arrivato sul posto a bordo del mezzo, che però non ho utilizzato», tiene a precisare Moreno Marsetti, 29 anni, assessore nel comune vicentino di Malo con varie deleghe, tra cui quello della sicurezza. Un gesto quasi normale per lui, che di professione gestisce con il padre un’autofficina elettrauto in paese, dotata di due carri attrezzi. Per questo nei giorni scorsi non ci ha pensato un attimo a salire sul carro-attrezzi per scacciare una mega carovana di Rom composta da oltre 25 mezzi, che si era fermata nella zona industriale di Molina.

Il racconto del protagonista

«Era già successo altre volte – confida Marsetti, che è anche segretario della sezione maladense della Lega – non escludo che potrà succedere anche in futuro. Sono convinto che faccia parte del mio compito, visto che sono stato eletto dai cittadini e poi nominato assessore alla sicurezza. Personalmente non ho fatto altro che far rispettare un’ordinanza comunale, per essere preciso l’articolo 35, che prevede il divieto di sosta e di campeggio tali da bloccare tratti di strada e passi carrai».

fonte: Leggo