L’OROSCOPO: DAL SEGNO PIU’ FORTUNATO AL MENO ASSISTITO DALLE STELLE

Gemelli: un bell’oroscopo oggi, avete Marte e Venere dalla vostra, il che vi consente di recuperare e di ottenere risultati migliori. Gli incontri che farete saranno fortunati, e non sottovalutate alcuni confronti che possono aprirvi a nuove strade risolutive, diverse da quelle solite. Avrete maggiori stimoli e maggiori possibilità di esprimervi e ciò vi porrà positivamente per risolvere eventuali problemi.

Cancro: approfittate delle giornate di oggi e domani per risolve dei conflitti o dei malintesi. Infatti la seconda parte della settimana sarà più complicata da gestire e potreste poi non avere l’occasione di far valere le vostre ragione e provare a spiegarvi come vorreste. Giove è favorevole, e ciò vuol dire che il vostro impegno darà i suoi frutti, ma dovete contrastare bene chi cerca di mettervi i bastoni tra le ruote.

Leone: nel lavoro ci possono essere state delle difficoltà negli ultimi tempi che hanno messo a dura prova la tranquillità del contesto dove vi trovate. Adesso però vi sentite più sicuri di voi, siete pronti a valutare compromessi, ad avere i giusti confronti, o comunque a far valere le vostre motivazioni ed idee, se siete certi di ciò che volete e fate. L’oroscopo Paolo Fox comunque consiglia di essere cauti nelle gestione delle vostre finanze, infatti ultimamente non sono mancate difficoltà da questo punto di vista, che vi hanno indotto a tornare sui vostri passi.

Vergine: oroscopo abbastanza positivo, il Sole vi aiuta ad avere più chiaro ciò che siete e cosa state facendo, e Mercurio favorisce le intuizioni che possono farvi vincere sul lavoro. Non è stato facile per voi adeguarvi a certe situazioni, ma le difficoltà che avete vissuto vi stanno aiutando a vivere in maniera più consapevole il presente.

Bilancia: l’amore negli ultimi tempi è passato spesso in secondo piano, ma ora recuperate, infatti giovedì e venerdì saranno le giornate migliori per i sentimenti. La Luna che transita nel vostro segno è una buona cosa, infatti vi darà forza; la vostra determinazione e intraprendenza vi aiuteranno a distinguervi.

Scorpione: giorni tesi soprattutto dal punto di vista dei sentimenti, chi vi è vicino potrebbe avere bisogno di continue spiegazioni e giustificazioni. Limitare la vostra libertà però potrebbe essere la mossa sbagliata da fare, perchè così si mette in discussione la vostra persona. Giove è nel vostro segno e vi darà le giuste occasioni per farvi vedere, quindi, l’oroscopo Paolo Fox raccomanda di non lasciare che ostacoli e/o malintesi possano frenare la vostra forza.

Acquario: di certo non siete comprensivi con chi non riesce a capire a sua volta voi o comunque quello che volete fare davvero; a volte siete troppo impulsivi, e potreste anche esservi pentiti di qualcosa che avete fatto o detto senza pensarci un attimo su. Oggi si raccomanda prudenza sul lato amoroso; se ultimamente ci sono state delle discussioni in coppia, rischiate di saltare a conclusioni troppo affrettate. Aspettate un attimo.

Pesci: nell’agire dovete riflettere meglio, così da evitare di fare scelte troppo azzardate e frettolose. Se vicino avete un compagno comprensivo e partecipe della vostra vita lavorativa, potrebbe essere più semplice far valere le proprie ragioni. Ora potreste avvalervi di collaborazioni e contatti che vi consentiranno di portare avanti i vostri progetti, accettate i consigli, fatevi aiutare da chi vuole darvi una mano.

Ariete: oggi e domani potreste sentirvi agitati e nervosi; se ci sono stati problemi, discussioni che ti hanno fatto preoccupare, non è escluso che nei restanti giorni della settimana non possano ancora darti da pensare. Quindi inutile insistere con le solite strategie; invece, come consiglia l’oroscopo Paolo Fox, cercate di valutare alternative che ti permettano di ottenere risultati diversi per le vostre decisioni. Insistere troppo in alcuni casi potrebbe rivelarsi controproducente.

Toro: forse da troppo tempo state facendo buon viso a cattivo gioco in certe situazioni, e probabilmente vi siete stancati: potreste perdere la pazienza o sbottare, rivelando una volta per tutte in maniere inequivocabile la vostra posizione su una questione. Vorreste avere maggiori garanzie e certezze, ma state pur vivendo una fase di profondo cambiamento, per cui non dovete affrettare troppo le cose. Di volta in volta, valutate quali sono le scelte più giuste da portare avanti, senza precorrere i tempi.

Sagittario: la giornata di oggi dovrebbe essere serena e tranquilla, avete solo bisogno di valutare quali possono essere le scelte giuste e le cose da portare avanti. L’estate per voi è un periodo molto dinamico ed interessante, anche dal punto di vista dell’amore. Se da tempo non ti batte il cuore, è il momento di cominciare a vivere delle belle emozioni.

Capricorno: per la sfera sentimentale si registra un recupero, anche se per quella professionali rimangono alcune tensioni e problemi di risolvere. Ci sono delle collaborazioni che richiedono un’attenta valutazione per poter realizzare i vostri obiettivi. La tensione lavorative, come prevede l’oroscopo Paolo Fox, inevitabilmente si riverserà anche nel vostro rapporto con gli altri; infatti, specie in famiglia, in questo momento, la comunicazione risulta difficile, sembra proprio che nessuno che ti è vicino capisca le difficoltà che vivi.