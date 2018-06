L’Oroscopo di oggi 7 giugno. Oggi 7 giugno, saturno in capricorno suggerirà ai nati dell’ariete e della bilancia di restare in sordina e non sacrificare il proprio tempo per progetti poco remunerativi.

Venere in cancro getterà il seme della discordia in amore tra gli amici dell’ariete. Non dovete lasciare che il rancore faccia il suo gioco, l’amore che provate è più forte. L’influsso positivo di venere inonda di amore e serenità i rapporti sentimentali degli amici dei pesci. Le novità avranno un altro sapore.

Mercurio in gemelli porterà concentrazione e astuzia agli amici della bilancia. Nel lavoro sarete imbattibili e avrete l’idea giusta al momento giusto.

La luna in pesci aiuterà le famiglie dei nati dei pesci e del capricorno a vivere a pieno la vita domestica, apprezzando la presenza di ogni componente.