L’OROSCOPO DI OGGI SEGNO PER SEGNO

Cancro: Troppi ricordi, troppi momenti di melanconia ti stanno rovinando psicologicamente, ma cerca di resistere manca poco fino alla fine di questa brutta agonia.

Pesci: Stai decidendo per il tuo futuro, ma fai attenzione a non farti influenzare le scelte dai parenti e amici, potresti pentirti troppo dopo.

Scorpione: Non ti affaticare troppo per una cosa che non è cosi importante per la tua vita. Più che altro concentrati sulle cose che ti portano pace e serenità

Ariete: Finalmente è arrivato il tuo grande sogno, goditi fino alla fine questo grande momento perché è da tanto che aspettavi.

Leone: Ultimamente hai sempre più sbalzi d’umore, cerca di trovare una minima stabilità emotiva. Ottime novità per quanto riguarda un viaggio che farai a breve.

Sagittario: Se stai avendo qualche discussione con il tuo partner, non ti preoccupare perché sono momenti deboli di una relazione, magari che sta finendo?

Capricorno: Ma tu sei sicuro che tutte le donne amano gli uomini stronzi? Ultimamente non ti stai proprio regolando con le parole e con i fatti.

Vergine: Stai diventando sempre più geloso e possessivo, ma fai attenzione perché questo potrebbe rovinare la tua bella storia d’amore.

Toro: Ti senti ancora abbattuta per una sconfitta che hai subito, ma non preoccuparti troppo perché presto avrai in serbo una grande rivincita.

Bilancia: Ti senti molto stanco psicologicamente, e questo potrebbe compromettere la tua storia d’amore. Fai attenzione anche per quanto riguarda il lavoro.

Acquario: Voglia di ricongiungimento familiare, improvvisamente sei maturato.

Gemelli: Ottime novità in arrivo entro la fine di questa settimana. Una somma di denaro che devi ricevere, oppure un vecchio prestito sarà saldato.