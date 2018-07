L’oroscopo di Paolo Fox: Amore, Salute e Lavoro

ARIETE:

La giornata di domani inizia con il transito del Sole nel tuo segno molto interessante. Inoltre l’ottimo aspetto di Marte ti aiuterà anche a vivere in maniera più coinvolgente ed attiva i sentimenti.

TORO:

Potresti risentire di un lieve calo fisico, determinato dal fatto che ti stai impegnando molto ultimamente. Sfrutta la giornata di domani per ricaricare le batterie.

GEMELLI:

Sono giornate migliori, puoi ottenere conferme e buone risposte. C’è un lieve calo dal punto di vista fisico. La giornata di domani potrebbe essere utile trascorrerla riposando e riflettendo sui prossimi impegni che devi portare avanti.

CANCRO:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che ti aspetta un fine settimana migliore soprattutto dal punto di vista fisico puoi contare su una grande energia. In amore si prospetta una giornata molto positiva.

LEONE:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che potresti avere un lieve calo, determinato soprattutto dal fatto che ci sono ostacoli che, nonostante il tuo impegno, non riesci a superare. Non essere troppo pretenzioso nei confronti degli altri e agisci con tranquillità.

VERGINE:

Questo sarà un fine settimana fortunato per gli incontri, chi sta insieme da tempo potrebbe provare a guardare al futuro in maniera più costruttiva.

BILANCIA:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che hai bisogno di dare maggiore spazio ai legami importanti e costruttivi. Adesso sei concentrato su ciò che può aiutarti ad ottenere maggiore stabilità nel futuro.

SCORPIONE:

Il transito di Giove ti aiuta ad ottenere di più. Nei prossimi giorni alternerai a momenti di grande dinamicità con altri di estrema pigrizia.

SAGITTARIO:

Nei prossimi giorni dovrai necessariamente prendere una decisione e fare una scelta che ti consenta di ritrovare la serenità perduta.

CAPRICORNO:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che il Sole non è più in opposizione e potrai contare su una condizione astrologica più serena. Sfrutta la giornata di domani per rilassarti e passare delle ore insieme ai tuoi affetti più cari.

PESCI:

Approfitta del weekend per stare con chi ami e riflettere su eventuali scelte che possono aiutarti a ristabilire maggiore ordine e serenità nella tua vita.

ACQUARIO:

Avresti bisogno di dare maggiore spazio ed attenzione alla forma fisica, questo ti aiuterebbe anche a distrarti e a sfogare lo stress accumulato a lavoro.