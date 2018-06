L’OROSCOPO DI PAOLO FOX: AMORE SALUTE E LAVORO

ARIETE: Da un paio di giorni Mercurio è tornato favorevole e vi porta più forza, ma questo non basta a rendervi più sereni. Tuttavia in questo momento potete iniziare a fare progetti per il futuro grazie alla posizione favorevole, oltre a Mercurio, di Venere. Nelle prime giornate di luglio avrete grandi forza, volontà e capacità di azione. In amore, nelle amicizie e nei contatti tutto è spinto da buone stelle e qualcuno potrebbe fare incontri davvero speciali

TORO: Questa giornata può rimettere in gioco molte ambiguità, soprattutto se qualcuno vi ha detto bugie. Fate attenzione però potrebbe essere anche più facile arrabbiarsi, agitarsi o vivere qualche tensione.

GEMELLI: L’ Oroscopo Paolo Fox sostiene che le stelle siano interessanti che inaugurano un luglio ancora più valido. Nella prossima settimana molti pianeti vi saranno favorevoli e potrete rivelare i vostri sogni, desideri e ambizioni, sia nel lavoro che a livello sentimentale.

CANCRO: Saturno è in opposizione e parla di tensioni da riversare, con cautela, nell’ambiente circostante. In questa giornata dovrete essere pazienti con chi vi circonda, soprattutto se frequentate Ariete, Capricorno o Bilancia.

LEONE: L’oroscopo Paolo Fox segnala che una persona non vi va più bene o non è più dalla vostra parte, potreste allontanarla senza esitazione! State accumulando molta tensione da venerdì, siate pazienti mentre attendete novità positive, che potrebbero arrivare anche nelle prossime settimane.

VERGINE: Giornata di risveglio emotivo, sia per chi è single, sia per chi è in coppia. La maggior parte di voi sta ritrovando voglia di fare, costruttività, tolleranza e progettualità.

BILANCIA: L’ oroscopo Paolo fox di domani segnala che le stelle sono buone per questa giornata con un bellissimo cielo che contrasta quel Saturno che in qualche modo vi limita ma non riesce a bloccare i grandi progetti della vostra vita

SCORPIONE: Prova a rilassarti anche se non sarà semplice.In questa giornata fate solo lo stretto necessario perchè siete a corto di energie da venerdì o avete qualche piccola preoccupazione nell’ambiente familiare. Bene il lavoro

SAGITTARIO: Non sottovalutate certe proposte e alimentate nuove conoscenze. Le prime settimane di luglio sono molto interessanti in questo senso con Mercurio, Marte e Venere favorevoli.

CAPRICORNO: Questa prima giornata di luglio porta buone speranze. Sarà un’estate interessante per chi cerca l’amore, vuole stare meglio o occuparsi di cose importanti.

PESCI: In questo periodo dovete affrontare situazioni importanti o avere un ruolo attivo in qualcosa e non dimenticate che tutto quello che dite ha un peso

ACQUARIO: C’è sempre molta tensione nell’aria per chi da tempo vive una sorta di conflitto amoroso lo sa molto bene. In queste giornate in cui le incomprensioni possono accadere non è facile conservare serenità ed è consigliato prendere le distanze da qualcuno.