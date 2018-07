L’oroscopo di Paolo Fox: ecco cosa dicono le stelle

ARIETE: Puoi contare su una grande energia e secondo l’oroscopo domani avrai un grande entusiasmo e vitalità. Nel lavoro per il momento devi ancora fare i conti con conferme e risultati che riguardano soprattutto impegni part-time.

TORO: Il transito di Urano nel tuo segno zodiacale ti spinge a rivoluzionarie non poche cose che fanno parte del tuo quotidiano sia nell’ambito lavorativo che in quello sentimentale

GEMELLI: Inizia un buon recupero, e soprattutto durante il fine settimana sarà più facile tonare ad andare d’accordo con gli altri e con il proprio partner.

CANCRO: L’ Oroscopo Paolo Fox indica che è un periodo di grande nervosismo, e potresti perdere la calma abbastanza facilmente, è necessario quindi evitare reazioni impulsive.

LEONE: L’oroscopo Paolo Fox segnala che domani sarà un giornata favorevole e che a breve potresti ricevere delle conferme, ottenere il riconoscimento per il tuo impegno e riuscire quindi a contare su una maggiore stabilità.

VERGINE: Durante l’ultimo anno ci sono state parecchie novità nella tua vita. Non è stato facile lasciarsi alle spalle delusioni o persone che ormai fanno parte del tuo passato ma è importante che ci proviate già a partire da domani.

BILANCIA: L’ oroscopo Paolo Fox ti specifica che ci sono complicazioni che riguardano la tua vita sentimentale. Piccole tensioni o dubbi che ti spingono ad avere un confronto più costruttivo e sincero con il partner.

SCORPIONE: Sarà un fine settimana molto interessante e decisamente positivo. Nel lavoro infatti possono esserci buone occasioni per ottenere qualche guadagno in più. Non male anche la situazione sentimentale.

SAGITTARIO: Stai portando avanti progetti importanti, ed è normale che in alcuni momenti tu sia indeciso su cosa fare, per la giornata di domani raccomandiamo attenzione e prudenza.

CAPRICORNO: Risenti dell’agitazione, forse perché qualcuno ti sta mettendo alla prova, proprio ora che stai vivendo queste giornate così impegnative e faticose.

PESCI: Questo è un periodo molto interessante per chi vuole ottenere delle conferme e valutare delle alternative che gli consentono di realizzare migliori risultati e potrete cominciare a lavorarci da domani.

ACQUARIO: Il lavoro e gli impegni che riguardano lo studio, per il momento sono per te una priorità, forse sarebbe meglio porre l’attenzione sui sentimenti.