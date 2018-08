Lotteria. Commesso IMPACCIATO strappa BIGLIETTO VINCENTE đŸ˜±

Due biglietti della lotteria, il commesso di una ricevitoria di Aberdeenshire(Scozia) controlla il primo: nessuna vincita. Poi infila nella macchinetta il secondo e con gesto automatico strappa anche quello, prima di guardare sullo schermo che nel frattempo si era illuminato: i numeri erano quelli vincenti, il possessore del biglietto aveva fatto jackpot, ma la prova della sua vincita era stata distrutta. Non è stato semplice per Fred e Lesley Higgins, di 67 e 57 anni, dimostrare di aver vinto 58 milioni di sterline, alla fine perĂ² ce l’hanno fatta e stanno per partire per la loro vacanza da sogno alle Barbados.

La vincita

Il commesso ha immediatamente restituito i due pezzi del biglietto a Fred, anche se era stato strappato i numeri erano leggibili. “Sono tornato a casa e ho controllato i numeri. Incredulo ho chiamato mia moglie che ha controllato di nuovo: avevamo vinto davvero 58 milioni di sterline”, ha raccontato l’uomo alla Bbc. (TGCOM24)