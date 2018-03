“L’Otto Ancora”, presentata la maratona dedicata alla donna

di Giovanna Sannino

L’amministrazione Comunale di Giugliano (Assessorato alle pari opportunità), con la collaborazione delle associazioni territoriali realizzerà:

L’Otto Ancora”, maratona dedicata alla donna , evento della durata di un mese, che prevede un ventaglio ampio di manifestazioni sia sociali che culturali ed artistiche. L’intento è di raccontare la donna attraverso la sua forza che deriva dalle battaglie passate e da quelle che ancora conduce. Ci saranno concerti musicali, momenti teatrali, cineforum, convegni, Salotti Sociali, un concorso fotografico per tutti gli studenti delle scuole medie e superiori di Giugliano, un Flashmob del libro nelle scuole elementari, attività sportive, Mercatini a tema e non mancheranno giornate dedicate alla prevenzione salute. Il progetto verrà presentato il 9 marzo ore 10 presso l”istituto G. Minzoni. Seguirà la proiezione del film “Il diritto di contare”.

Tale iniziativa parte dall’associazione “Arte al sole” che si pone come obiettivo quello di migliorare le condizioni di vita, soffermandosi, in questo periodo dell’anno , sulla donna. Con le donne AMIAMO lottare contro la violenza ma AMIAMO soprattutto festeggiare la loro forza.

Le donne vogliono testimoniare che ce la si può fare.. Che tutto parte dalla volonta’ di amarsi e dalla consapevolezza della propria forza.

