Luci spente,Roma dice addio a Spelacchio

ROMA, 11 GEN – Con lo spegnimento delle luci, è appena cominciata la rimozione di Spelacchio, il discusso albero di Natale che da poco più di un mese adorna piazza Venezia. Alla cosiddetta “festa di addio” all’abete rosso hanno partecipato l’assessore all’Ambiente, Pinuccia Montanari, il presidente della commissione capitolina all’Ambiente, Daniele Diaco, il rappresentante della Magnifica Comunità di Fiemme, Stefano Cattoi, e il rappresentante dell’Ente di certificazione delle foreste Pecf, Antonio Brunori. Ora l’albero verrà tagliato e trasportato in val di Fiemme dove sarà trasformato in una “baby little house”, una casa in legno per le mamme. Una volta realizzata la struttura sarà donata all’amministrazione capitolina che nel frattempo realizzerà anche alcuni gadget con il legno restante dell’albero. “Abbiamo raccolto migliaia di messaggi che le persone hanno lasciato sui rami di Spelacchio e li pubblicheremo in un libro che metteremo a disposizione di tutti”, ha annunciato la Montanari.

