Infarto per Lucio Allocca, paura per “Otello” di “Un posto al Sole” operato d’urgenza

Colpito da infarto Lucio Allocca, attore e regista napoletano conosciuto dal pubblico soprattutto per il suo personaggio “Otello”, interpretato nella soap opera quotidiana di Rai Tre “Un posto al Sole”.

Per il 74enne napoletano è stato diagnosticato dal 118 un infarto miocardico in atto, l’attore è stato dirottato prontamente all’ospedale Cardarelli per agevolare i tempi di soccorso. Allocca è uscito dalla sala operatoria alle 7.30 di questa mattina, è fuori pericolo e in buone condizioni cliniche hanno informato medici. Allocca è stato trasportato nell’unità operativa cardiologica con unità di terapia intensiva coronarica e emodinamica, diretta da Ciro Mauro, che ha preso in carica il paziente operato per un infarto anteriore con un’angioplastica e l’inserimento di stent.

Fonte: Il Mattino