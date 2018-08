LUTTO GRAVISSIMO PER NAPOLI, SE NE VA UNO DEGLI ATTORI PIÙ APPREZZATI

E’ successo proprio in queste ore: Antonio Pennarella, attore di teatro e soprattutto di cinema molto apprezzato e stimato a Napoli, ma volto estremamente noto anche in tv, è morto. Pennarella è stato in diverse fiction come La squadra, Provaci ancora prof, Capri, Il clan dei camorristi, Squadra Antimafia 6, Sotto copertura e Sirene. Negli ultimi anni, Antonio aveva però aumentato ulteriormente la sua popolarità partecipando frequentemente a Upas e prestando il volto al boss Nunzio Vintariello, nonno del giovane e ribelle Nunzio Cammarota. Domani si terranno le esequie in via porta San Gennaro alle ore 11.