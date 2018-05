Ultim’ora: dramma nel mondo della musica, la star è morta in un terribile incidente stradale.

Mondo della musica in lutto per la scomparsa, questa notte, di Paulina Calahorrano (cantautrice 42enne). L’artista sarebbe stata vittima, questa notte a Milano, di un incidente mortale nei pressi della fermata della stazione metropolitana Primaticcio. Un’automobile elettrica sarebbe stata colpita in pieno da una Porsche Cayenne, tutto verso l’1.

La cantautrice, orginaria dell’Ecuador, era in compagnia di un italiano di 26 anni (alla guida della vettura) ed è rimasta incastrata tra le lamiere. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco per poterla estrarre. La donna è stata, poi, immediatamente trasferita all’ospedale San Carlo dove è deceduta.

Adesso la polizia è a lavoro per compredere meglio quale sia stata la dinamica dell’incidente. Infatti, sembra che i due veicoli viaggiassera nella stessa direzione e che la vettura elettrica abbia effettuato una inversione a U, causando così il tragico incidente.