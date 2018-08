Non ce l’ha fatta Iolanda Nanni. La deputata del Movimento 5 Stelle, ex consigliere regionale della Lombardia, si è spenta nella giornata di ieri, all’età di 49 anni, uccisa da un cancro incurabile. Avrebbe dovuto compiere 50 anni il prossimo mese di novembre, ma il traguardo del mezzo secolo, Iolanda non lo raggiungerà mai. Per la regione lombarda si è battuta spesso e volentieri in prima persona, a cominciare dal 2009, quando ha fondato, ricorda il quotidiano Il Giorno, il Coordinamento provinciale dei pendolari pavesi con una piattaforma on-line e il monitoraggio delle linee ferroviarie e dei bus. Quindi l’impegno per l’ambiente, contro il nucleare, nelle associazioni antimafia e Lgbt. Nel 2013 è entrata nel consiglio regionale lombardo, la prima volta dei Grillini al Pirellone, dove ha continuato ad occuparsi di trasporti e ambiente, denunciando anche la presenza di una sorta di “terra dei fuochi” nel sud della regione. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)