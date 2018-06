Lutto nel mondo del calcio, muore tragicamente a cena

L’ex calciatore Nicola Martelossi, che avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 5 luglio, è morto tragicamente durante una cena con amici. L’ex Udinese, a causa di un boccone andato di traverso, è rimasto soffocato mentre assieme ad un gruppo di amici stava cenando in un ristorante di Corno di Rosazzo località ad una ventina di chilometri da Udine. Quando gli amici si sono accorti dell’accaduto, hanno cercato di rianimare l’ex calciatore originario di San Giovanni al Natisone, contemporaneamente è stato chiamato anche il 118, ma quando i sanitari sono giunti sul posto non c’era più nulla da fare. Nicola Martelossi, ex ala destra, ha iniziato a giocare nel Bologna nel 1969-70 senza collezionare alcuna presenza. Poi era passato al Perugia in B, 23 presenze e 3 gol. Quindi è passato all’Udinese in C allenata da massimo Giacomini poi affiancato da Sergio Manente. Nell’Udinese ha disputato 7 incontri segnando una rete, alla seconda giornata contro il Belluno (2-2). Poi si era ritirato giocando solo a livello dilettantistico e amatoriale, preferendo il piu’ sicuro posto in banca.