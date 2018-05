Si è spento all’età di 46 anni, il mobiliere Andrea Marinelli, da due anni sponsor della scuderia Marinelli Snipers e dei piloti Romani Fenati e Tony Arbolino. Nel pomeriggio di martedì 29 maggio la squadra che porta il suo nome ha diramato una nota stampa: “Andrea Marinelli ci ha lasciati. Si è spento questa mattina, a Pesaro, a soli 46 anni. Era il nostro primo tifoso. Era colui che ci proteggeva. Ci guidava anche. Con Romano Fenati aveva instaurato un rapporto speciale”. È il pensiero di tutto il box. “Si sono presi subito i due: caldi, sanguigni, senza mezze misure, veri. Un rapporto, no compromise, che ha fatto bene ad entrambi, anche se insieme erano “pericolosi”. Quando si vivono certe stagioni, come quella dell’anno scorso, non si vorrebbe che cambiasse nulla per sempre. Quella stagione è stata possibile grazie ad Andrea. Con lui, lo scorso anno abbiamo raggiunto risultati importanti e, guidati dalla sua forza, dal suo crederci sempre, ci siamo lanciati in un nuovo progetto, ambizioso. Lo abbiamo fatto insieme, perché “uniti si vince” era il suo motto, poi diventato il nostro motto. In questo momento difficile il team Marinelli Snipers si stringe attorno alla famiglia Marinelli, alla moglie Simona, al figlio Alessandro, al fratello Massimo, al padre Giordano, alla mamma e a tutta l’azienda”, termina. “Ci manchi Andrea”.