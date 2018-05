Lutto nel mondo della canzone napoletana. E’ morta Maria Paris

È morta la cantante Maria Paris. Inizia a cantare giovanissima, debuttando nel 1945 con la compagnia musicale “Biancaneve” e, nello stesso anno, come Maria Paris, prende parte alla rivista di Armando Gill diretta da E. A. Mario. Maria Paris è nata il 6 agosto del 1932. Vinse il Festival della Canzone Napoletana nel 1955 con il brano “’E stelle ’e Napule” e nel 1963 con “Jammo jà”, prese parte al Festival della Canzone Italiana a Parigi, al Festival Salernitano della Canzone (1º premio con il brano “Nanninella allessaiola” di Alberto Sciotti), al Festival della Canzone Città di Roma (3º premio con il motivo “Teatrino di provincia”), al Festival Due Voci e una Canzone di Montecatini (3º premio con il brano “Tricche trì tricche trà”), al Festival Napoletano di New York con “Viene viene ammore” e “’A frangesa”, oltre a molti programmi televisivi e ai concorsi di Piedigrotta. Tra i suoi altri grandi successi, si ricordano: Canzona appassiunata[5], Che t’aggia dì, Perdoname, Core bersagliere, L’addio, Mandulinata a Napule, ‘A cartella ‘e rendita, Passione, Tammurriata d’autunno, ‘Nu poco ‘e sentimento, Tarantella internazionale, Totonno ‘o piscatore, ‘A bonanema e l’ammore, ‘A cartulina ‘e Napule, Munasterio ‘e Santa Chiara ed ‘O cunto ‘e Mariarosa e Nanninella allessaiola, canzone di Alberto Sciotti con la quale la Paris si aggiudica il 1º Festival del Pulcinella d’Oro. E’ ricordata anche per aver recitato in diversi film. I funerali si terranno domani