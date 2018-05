Trovata senza vita negli uffici della sua azienda, l’improvvisa morte di una giovane donna di 34 anni

Un intero paese in lutto per la morte di una giovane donna, Daniela Bechis, 34 anni, amministratrice della ditta di famiglia, trovata senza vita nel suo ufficio in via Asti 48. Ancora non chiare la causa del decesso, il medico legale come scrive torinotoday, intervenuto sul posto insieme alla polizia locale ha escluso comunque che il decesso sia avvenuto per ragioni violente. Numerosi i messaggi sui social degli amici per ricordare la giovane donna.