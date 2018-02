E’ morto Federico Leardini, giornalista di economia di SkyTG24, aveva solo 38 anni. Qualche giorno fa si era sentito male mentre si allenava in una palestra di Carate Brianza in provincia di Milano.

Ricoverato d’urgenza

Il giornalista è stato ricoverato d’urgenza per un infarto all’ospedale San Gerardo di Monza. Come riporta Secondo il Giornale di Monza, l’uomo dopo il malore non ha mai più ripreso conoscenza.