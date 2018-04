Lutto calcio savonese. È morto l’ex presidente del Savona Calcio, Bettino Piro

Lutto nel mondo sport e calcistico savonese. È morto questa notte all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, l’ex presidente del Savona calcio e imprenditore Bettino Piro. Aveva 60 anni. L’uomo ha accusato un malore nella sua abitazione di Pietra Ligure come riporta ilsecoloxix – Le condizioni dell’imprenditore sono apparse subito disperate. La salma è a disposizione della Procura per capire le cause del decesso.