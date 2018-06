Lutto nel cinema americano, aveva lavorato per i film “Indiana Jones” e “Titanic”

Era stato lo storico collaboratore di Steven Spielberg, per il primo Oscar per la miglior scenografia con il film “I predatori dell’arca perduta” (1981), capitolo iniziale della saga di “Indiana Jones”, è scomparso lo scenografo cinematografico britannico Michael Dickins Ford, aveva 90 anni. Michael Dickins Ford ottenne il secondo ambito Premio per la miglior scenografia con il leggendario “Titanic” (1997), che portò sul grande schermo lo straordinario successo di Leo Di Caprio. Non mancarono altre candidature per il grandioso artista che era nella rosa dei papabili vincitori per la miglior scenografia di due episodi di “Star Wars” ideati da George Lucas: “L’impero colpisce ancora” (1980), diretto da Irvin Kershner, e “Il ritorno dello Jedi” (1983), diretto da Richard Marquand. Il cinema piange un genio e un artista internazionale.