Forze dell’ordine in lutto: travolti e uccisi mentre erano in servizio.

Grave incidente nella notte per due carabinieri e una guardia giurata che sono stati travolti da una vettura sulla strada statale 7 bis di Terra di lavoro, a Pomigliano d’Arco. Erano in corso degli accertamenti per un incidente stradale, ma uno dei militari e la guardia giurata, sono purtroppo morti a causa del violento impatto. Gravissime sono attualmente le condizioni dell’altro militare ricoverato in ospedale. Da quello che si apprende dalle ultime informazioni, i tre sono stati travolti da una Golf guidata da un 26enne di Sant’Antimo. L’auto procedeva ad altissima velocità.

Salvi gli altri agenti: si sono gettati nelle sterpaglie per evitare il colpo.

Per gli altri due carabinieri, nulla di grave in quanto prontamente si sono salvati lanciandosi tra le sterpaglie ai bordi della strada. Gli agenti erano sul posto perché l pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna era intervenuta per procedere ai rilievi di un lieve incidente nei pressi dell’uscita di Pomigliano d’Arco.

Mentre stavano terminando le operazioni di controllo, la Golf è svettata ad altissima velocitò travolgendo mortalmente gli agenti. Fermata l’auto incriminata che è ora sottoposta a sequestro, mentre il conducente è stato denunciato per omicidio stradale.