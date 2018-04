M5S, consiglieri Bologna puliscono cessi

BOLOGNA, 20 APR – I consiglieri comunali di Bologna – il cui capogruppo, Massimo Bugani, fa parte del direttivo dell’associazione Rousseau ed è vicinissimo a Davide Casaleggio – ‘rispondono’ a Silvio Berlusconi postando sulle loro pagine social loro foto in cui, armati di guanti e scope, puliscono i bagni: “4 grillini a pulire i cessi”, scrive Bugani. L’iniziativa di Bugani e dei suoi colleghi Marco Piazza, Addolorata Palumbo ed Elena Foresti è una risposta a Silvio Berlusconi che ha detto, riferendosi agli esponenti del Movimento 5 Stelle, “è gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi”.

