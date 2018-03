M5S, da partiti nessun no a Camera a noi

ROMA, 20 MAR – “Secondo giorno di incontri con i rappresentanti di tutte le forze politiche. Con tutti abbiamo condiviso il nostro metodo per la scelta dei profili più adatti. L’obiettivo è coinvolgere tutte le forze politiche e definire la scelta delle presidenze il prima possibile. Nessun partito ha espresso contrarietà all’assegnazione della presidenza della Camera al M5S. Il percorso che abbiamo tracciato con trasparenza proseguirà, tenendo saldo il nostro no a presidenti che abbiano condanne o processi in corso”. Così i capigruppo in pectore del Movimento 5 Stelle Giulia Grillo e Danilo Toninelli.

