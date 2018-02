M5S: Di Maio, 8 parlamentari morosi

ROMA, 14 FEB – “Chi non ha mantenuto le promesse si autoesclude dal M5S. Dalle verifiche che abbiamo fatto Ivan Della Valle non avrebbe donato per circa 270mila euro, Girolamo Pisano non avrebbe donato per circa 200mila, Maurizio Buccarella per 137mila euro, Carlo Martelli non dovrebbe aver donato circa 81mila euro, Elisa Bulgarelli non ha donato 43mila euro, Andrea Cecconi per circa 28mila, Silvia Benedetti per circa 23mila, Emanuele Cozzolino per circa 13mila euro”. Lo afferma il leader M5S Luigi Di Maio dopo le prime verifiche con i dati del Mef.

2018-02-14_1141766357