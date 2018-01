M5S: Proto, agirò per via legali

ROMA, 6 GEN – “Leggo con stupore la nota dell’ufficio stampa del Movimento 5 Stelle e NON di Beppe Grillo direttamente, nel quale smentiscono e mi danno del mitomane”. Lo scrive in una nota il finanziere Alessandro Proto. “Se io sono un mitomane loro sono degli scolaretti che non sanno cosa fa la mano destra dalla sinistra e denotano una assoluta incongruenza e disomogeneità fra il leader del Movimento e chi lo rappresenta”, aggiunge. “Confermo la chiamata di Beppe Grillo nella quale mi conferma la mia candidatura e se qualcuno deve smentire dovrà essere lui, non certo una casalinga annoiata a capo dell’ufficio stampa del Movimento”. “Se continuano così adirò per vie legali considerato il fatto che sono uno stimato professionista conosciuto in tutto il mondo. Poi invece delle parlamentarie faranno le querelarie”, conclude Proto.

