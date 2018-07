“Ma tu chi sei?” chiede il divorzio alla moglie dopo averla vista senza trucco.

La vede per la prima volta senza trucco dopo il matrimonio e chiede il divorzio. E’ accaduto negli Emirati Arabi Uniti. ‘Fatale’ fu un bagno al mare, si legge su ‘Metro.co.uk’ che cita media locali. L’uomo, 30 anni, si è così reso conto che, non solo la consorte 24enne aveva sempre indossato fino ad allora una ‘maschera di make up’, ma che si era anche sottoposta a qualche intervento di chirurgia estetica, indossava ciglie finte e lenti a contatto colorate. Il neo sposo non ha voluto sentire ragioni: ha chiesto immediatamente la separazione.

La vicenda

Non è in realtà la prima volta che un marito, all’indomani delle nozze, si senta ‘tradito’ dalle sembianze della moglie. Un annetto fa, il sito di news Emirates247 aveva riportato la notizia di un algerino che aveva citato in giudizio la moglie il giorno dopo il matrimonio accusandola di averlo ingannato mostrandosi sempre più bella di quanto fosse in realtà grazie a tanto make up. In questo caso lo sposo ha anche chiesto 20mila dollari di danni per la sua sofferenza psicologica.