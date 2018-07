Madre italiana sacrifica la vita per far nascere i suoi figli, famiglia in lacrime: «Esempio di amore»

Madre sacrifica la vita per far nascere i suoi figli, il marito in lacrime: «Esempio di amore»

Una storia bellissima che rappresenta la massima espressione dell’amore materno: una donna che dona la vita per far nascere i suoi figli. È successo a Battipaglia in provincia di Salerno. Mimma Dente,38 anni. Dopo 11 anni di matrimonio avevano finalmente coronato il loro sogno: “Ci abbiamo provato per 11 anni a dare a questa terra il frutto del nostro amore” – ha raccontato a Fanpage.it il marito – “Eravamo le persone più felici del mondo”. Dopo diversi tentativi Mimma aveva ricevuto dal destino una sorpresa bellissima: essere incinta di due gemelli.

Mimma è stata ricoverata per piccole complicazioni, ma nulla di così grave. “Il 6 maggio giorno del nostro anniversario di matrimonio mi ha scritto un messaggio su whatsApp: Il 2018 l’anno più bello”. Il pomeriggio Mimma non era più nel suo letto. Operata d’urgenza in seguito a un’eclampsia, in sala operatoria ha avuto giusto la forza di aprire gli occhi, guardare i suoi due bambini, e pronunciare questa frase: “proprio il giorno del mio anniversario di matrimonio”. Mimma è morta dopo 40 giorni di coma. Sofia e Antonio sono il frutto del coraggio di una mamma che li ha amati più della sua stessa vita.

Fonte: Fan Page