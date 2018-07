A 18 anni accudisce la Madre, il Padre e la Sorella malati gravemente. La storia di Roberto il ragazzo dal cuore d’oro.

“Sono molto felice di questo premio, anche se in realtà, per quanto faccia cose che altri ragazzi della mia età non fanno, non è nulla di eccezionale: mi premiano per la mia quotidianità in cui mi rispecchio e sono sereno”. Roberto Molinari, 18 anni, con la semplicità della gioventù minimizza quello che è il suo impegno famigliare, semplicemente straordinario per un ragazzo della sua età, che non è passato inosservato alla comunità in cui vive, Spino d’Adda, dove il 25 luglio verrà premiato con il cittadino dell’anno, o meglio lo “spinese” dell’anno. La mamma, 49 anni, ha una malattia articolare e da anni non può muoversi, il babbo è cardiopatico e spesso è assente perché deve lavorare, la sorellina che è ha quasi 12 anni e ha una malattia autoimmune. E così tocca a lui occuparsi spesso del menage della casa. E dei suoi cari. Fino all’anno scorso andava a prendere la sorella Michela a scuola tutti i giorni, quest’anno va alle medie e va in pulmino “e allora la aiuto a fare i compiti, anche se lei è brava e sta imparando a studiare autonomamente. I miei genitori mi hanno cresciuto insegnandomi che è normale dedicare attenzione a lei e avere un bel rapporto reciproco. E io non faccio che questo”.

A scuola Roberto ha ottimi risultati, frequenta l’istituto tecnico Galilei di Crema: “Studiare mi piace, non mi crea uno stress eccessivo anche se mi piacciono pure le vacanze, eh”. Quando la mamma non sta bene è lui che sta a casa per accudirla, “in realtà solo il fatto di esserci vedo che la rende più serena”. Andava a calcio, gli piaceva, ma da quest’anno ha preferito smettere “per avere più tempo da dedicare a me e agli altri e va bene così”. Ogni tanto sistema anche casa e cucina, “mi piace. Adesso siamo al mare e io e mia sorella abbiamo imparato da nostra madre a cucinare anche i pancake”

Fonte: Repubblica