In un video che sta facendo il giro della rete,una madre picchia sua figlia, mentre la piccola è sdraiata sul letto. La schiaffeggia continuamente. Il video è finito sul web sollevando la rabbia dell’opinione pubblica.

Il video ha registrato le immagini in cui la madre picchia sua figlia in modo barbaro, la schiaffeggia ripetutamente sul volto e usato la scopa per colpirla. La bimba chiedeva scusa e pietà ma la donna non si fermava….SEGUE DOPO LE IMMAGINI

Le immagini hanno indignato l’opinione Pubblica

Nessuno conosce i motivi per cui questa madre ha commesso questa barbarie ma certamente sua figlia era troppo piccola per sopportare tutto ciò! .

Anche se hanno cercato per aiutare il bambino, sua madre ha continuato a colpirla.