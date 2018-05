«Hanno rapito la mia bambina», ma la madre fa una scoperta terribile

Breanna Lewis, madre di 19 anni, ha raccontanto alla polizia che uno sconosciuto avrebbe rapito sua figlia di appena 11 mesi. La piccola Harlee è stata trovata senza vita avvolta in un sacchetto di plastica. Neanche tanto distante da casa. Il fatto è accaduto nel Sud Carolina. La donna è stata arrestata poichè le forze dell’ordine l’hanno subito indicata come principale sospettata per la morte della bambina. Però sul corpo della vittima non c’erano tracce di violenza, adesso è stata disposta l’autopsia. Si indaga per omicidio anche se per lo sceriffo la madre potrebbe essere anche colpevole per non aver segnalato la morte della figlia.