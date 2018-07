Madre senza scrupoli, vende i figli di 2 e 3 anni a pedofili in cambio di denaro.

Esmeralda Garza, una donna di ventinove anni madre di tre bambini, è stata arrestata venerdì dalla polizia di Corpus Christi, in Texas. Gli agenti l’hanno arrestata nel momento in cui hanno scoperto, dopo quello che sembrava un normale controllo antidroga, che Esmeralda avea venduto il figlio di sette anni e stava per vendere anche le altre sue figliolette di due e tre anni. Tutto all’insaputa dei familiari che la ritenevano una buona madre. Come si legge sui media locali, una volta smascherata la donna è stata rinchiusa nel carcere di Nueces County con una cauzione fissata a 100.000 dollari. Se condannata, rischia una pena detentiva fino a 20 anni. Oltre alla ventinovenne sono finiti in prigione anche un uomo e un’altra donna, sembra per reati legati alla droga. Gli investigatori hanno fatto sapere che ci sono prove che indicano che il bambino sarebbe stato venduto da sua madre per scopi sessuali.

I parenti

“Non avevamo la minima idea di quello che accadeva in quella casa – hanno detto la nonna e lo zio del bimbo venduto, Sandra e Tony Guerrero – Quando chiamavamo o andavamo a trovarli, lei ci diceva che andava tutto bene, e noi non abbiamo mai colto segnali che indicassero il contrario”. Erano insomma tutti convinti che nelle mani della giovane mamma i bambini fossero al sicuro. Ora il bambino è stato affidato ai servizi di protezione dell’infanzia in attesa di essere riconsegnato ai parenti. “Siamo devastati da quello che è successo – ha detto ancora la nonna – ma appena riavremo mio nipote a casa andrà tutto bene, ci prenderemo cura di lui nel migliore dei modi. Ma intanto vogliamo che sia fatta giustizia: cose come queste non devono accadere mai più, nessun bimbo dovrà mai subire quello che ha subìto mio nipote”.