Madre vende la figlia per oltre 6mila euro. La scusa della donna fa rabbrividire

Alla stazione di polizia di Henan, in Cina, una donna aveva denunciato la scomparsa di sua figlia di 1 anno di età. Aveva raccontato di essere arrivata in città per fare un giro turistico e di aver perso le tracce della neonata all’interno della stazione ferroviaria. Dopo aver indagato sul caso, in 10 ore gli agenti hanno scoperto che la bambina non era scomparsa, ma era stata invece venduta dalla donna stessa per 50000 yuan (6700 euro). Subito dopo la donna era andata a fare shopping, spendendo 800 euro in cosmetici e altri prodotti. La polizia, però, ha ritrovato la piccola e l’ha consegnata al padre, arrestando, oltre alla donna, altre due persone sospettate di traffico di bambini.

fonte: Fanpage