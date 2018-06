MAESTRA DA 25 ANNI MUORE DI CANCRO. IL SUO ULTIMO DESIDERIO VI LASCERA’ SENZA PAROLE: ECCO COSA E’ ACCADUTO AL FUNERALE

“Un buon insegnante è come una candela, si consuma per illuminare la strada per gli altri”; Tammy Waddell, una maestra americana dello Stato della Georgia, ha fatto suo questo grande insegnamento per tutta la sua vita, fino a quando il cancro ha avuto la meglio su di lei.

LA STORIA

Dopo 25 anni da insegnante, Tammy ha voluto lasciare a tutti un’ultima lezione, la più importante della sua esistenza: al suo funerale per lei non ha chiesto fiori, ma zaini da donare ai bambini bisognosi. Il suo gesto ha commosso il mondo intero.