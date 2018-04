Mafie: nel Lazio 93 clan, 50 a Roma

ROMA, 23 APR – Il numero dei gruppi criminali storicamente presenti nella regione dagli anni Settanta a oggi è di 154. Di questi, 62 clan sono stati tracciati da indagini e processi ma non sono più citati in indagini giudiziarie o rapporti istituzionali da almeno 4 anni. Ciò non significa che non siano più operativi. I clan invece ‘attivi’ al dicembre 2017 sono 93, fra gruppi, clan, famiglie, tradizionali, autoctone e narcotrafficanti che usano il metodo mafioso. E’ quanto emerge dal III Rapporto Mafie nel Lazio presentato stamani a Roma. Dei 93 clan, 50 clan operano solo a Roma dove sono presenti clan di mafia tradizionale. Il sistema criminale romano vede anche l’azione di autonomi che entrano in azione con gruppi già menzionati e con i narcotrafficanti che a Roma commerciano droga e controllano alcuni quartieri. Non ultimi sono presenti i boss delle mafie straniere”. Secondo il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti la “lotta alla mafia è repressione ma è anche lavoro, e “opporsi con coerenza senza delegare”.

