“Mafiosi e scafisti per me siete le stesse merde” Salvini annuncia nuova battaglia. Condividi?

“C’è un colpo di coda degli scafisti con questi naufragi improvvisi negli ultimi giorni, quasi a voler dire ‘è colpa di Salvini, riaprite i porti, fate lavorare le ong così gli scafisti continuano a a fare quattrini'”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, torna sulla questione migranti in un video postato su Facebook. “Più ne partono – spiega – più ne muoiono. Dev’essere chiaro che ora non si parte così non si muore più”.

Mafiosi e Scafisti

“Si deve capire che qui è finito il business: mafiosi e scafisti per me siete le stesse merde. Non so se un ministro può dire ‘merde’, ma per me mafiosi e scafisti siete le stesse merde, in Italia voglio che abbiate ben chiaro che avete finito di fare affari che per voi la pacchia è finita”, afferma il ministro dell’Interno. “Vediamo se anche su questo ci sarà a sinistra qualche fenomeno che ha voglia di polemizzare”, prosegue.

Fonte: TgCom