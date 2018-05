Maggio con Perfetti (S)conosciuti

Giovedì 10 maggio Perfetti (S)conosciuti insieme alla Fondazione Valenzi sarà alla mostra “La Napoli di Maurizio” in programma al Palazzo delle Arti di Napoli di Via dei Mille. A partire dalle ore 17 sarà possibile visitare la mostra guidati da Luca Sorbo, critico fotografico e docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, e assistere all’evento “Facce da politica. Verso la Terza Repubblica”, a cura di Carlo Porcaro e Marco Sales, che legherà idealmente le foto degli anni tra il 1975 e il 1983 con le facce dei giorni nostri.

Venerdì 25 maggio abbiamo invece programmato, in collaborazione con il MiMPA – Master in Management of Pubblic Affairs dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e Think Thanks srl, un seminario tecnico sul social media marketing per i professionisti. L’iniziativa nasce dalle richieste di numerosi amici di Perfetti (S)conosciuti, interessati ad approfondire questa tematica, e si terrà presso il Museum Shop & Bar (Piazzetta Nilo, 12, Napoli) a partire dalle ore 17.30 con la formula seminario + aperitivo.

In attesa di inviarvi maggiori dettagli su entrambi i nostri eventi, vi invitiamo a segnare le date sulla vostra agenda e a diffondere le nostre iniziative presso amici, conoscenti e colleghi potenzialmente interessati, in pieno spirito networking!