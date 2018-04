Santa Croce di Magliano. Boato nella notte, incendio all’ingresso del municipio

Santa Croce di Magliano. Una fortissima esplosione in piena notte in piazza Crapsi: qualcuno ha cosparso di liquido in cendiario il muretto adiacente la sede del municipio in ristrutturazione e gli ha dato fuoco. Non si sono registrati feriti. Nessuno pare aver visto nulla, ma chiaramente molti cittadini sono stati svegliati dal botto.

Come riporta primonumero.it immediata la chiamata al 112. Sul posto i carabinieri della stazione del paese, i colleghi di Ururi, il persone del Nucleo radiomobile e quelli del Nucleo operativo di Larino che agli ordini del Maggiore Raffaele Iacuzio condurranno le indagini. Al momento i militari non possono escludere alcuna ipotesi.