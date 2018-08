«Mai vista una cosa del genere…» L’orrore dei medici davanti al corpicino di Fortuna, violentata e uccisa a 6 anni

Fortuna Loffredo, sei anni appena e una vita davanti. Non è stato così. Violentata atrocemente e uccisa scaraventata dal settimo piano della sua abitazione. Era il 24 giugno del 2014.

La storia

Napoli e le sue periferie. Gli inquilini dell’isolato 3 dei casermoni verdi sentono un tonfo, come ‘un pacco’ che venga gettato da un balcone. Per le scale una ragazza corre trafelata gridando di aspettarla, dal cortile una macchina sfreccia fuori dal parco. Ma che è successo?, si urla dai balconi. Una creatura, è caduta una creatura. La figlia di Mimma, Fortuna, sei anni, detta ‘Chicca’ viene stesa sulla lettiga del vicino ospedale di Frattamaggiore. I medici scuotono la testa, è messa troppo male, gli infermieri rabbrividiscono, si lanciano sguardi di intesa, la creatura viene dal Parco Verde di Caivano. Il corpo di Chicca sta dicendo che la piccola è stata violentata cronicamente. Crudi, atroci, i particolari di quelle violenze vengono raccontati dai giornali attirando l’attenzione nazionale sul caso di quella che negli annali della cronaca diventerà La piccola Fortuna. nel frattempo le indagini continuano. Ad uccidere e ridurre Fortuna in quel modo secondo i primi riscontri è stato il patrigno Caputo, ma a quattro anni da quel 24 giugno la legge non ha ancora stabilito chi abbia scaraventato Chicca dall’ottavo piano.