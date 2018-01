Malata terminale a 11 anni, i genitori chiedono di farla morire a casa: la decisione dei servizi sociali

Malata terminale, la decisione choc- Volevano curare la loro piccola, alla quale restano pochi mesi di vita, a casa, ma questo sogno si è trasformato in tragedia.

La bimba è malata terminale

Melody Driscoll, 11enne di Londra, soffre della Sindrome di Rett, una malattia genetica che colpisce il cervello e causa gravi ritardi nello sviluppo. Purtroppo per la bambina non c’è più nulla da fare .Il desiderio dei genitori è che possa passare i suoi ultimi giorni in un ambiente confortevole, in casa, così hanno avviato una richiesta che però è diventata un boomerang. Come riporta il Daily Mail, infatti, ai genitori è arrivata una lettera dai servizi sociali in cui viene comunicato che l’affido della bimba è sospeso temporaneamente. La motivazione parte dalle proteste dei medici, che hanno descritto la famiglia di Melody come “difficile” e di ostacolo alle cure. La coppia si è opposta alla decisione.