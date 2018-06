“Sapevamo che stava molto male e aveva ben tre tumori”, voleva realizzare solo un desiderio

Un malato terminale di soli 52 anni ha deciso di terminare i suoi giorni esprimendo un ultimo desiderio, ma voleva andare via a bordo di una barca a Lampedusa.

“Sapevamo che stava molto male e aveva ben tre tumori”, così ha spiegato il proprietario della barca per i giri turistici sull’isola che ha accompagno per l’ultimo viaggio l’uomo. “Arrivati quasi all’Isola dei Conigli”, il povero uomo ha smesso di vivere”. L’uomo, che era di Mantova, voleva andare via come le immagini di un’isola che è fonte di immaginazione e contestazione. “Sapeva che era la sua ultima uscita in barca e ha voluto morire davanti alle immagini di Lampedusa, sorridendo”.

Fonte: TgCom