Cancro: Uomini e Donne tragico dato

Uomini o Donne chi si ammala di più? Purtroppo in Italia si stima che in Italia dei 369.000 nuovi casi di tumore maligno, il 52% venga diagnosticati in persone di sesso maschile, ovvero 192mila ogni anno. Anche per questo motivo è nata la Prima Giornata Nazionale Prevenzione Uomo lanciata dalla Lilt. Nella popolazione maschile il tumore prevalente è il tumore della prostata che rappresenta il 19% di tutti quelli diagnosticati. A tale patologia seguono il tumore del polmone (15%), del colon-retto (13%), della vescica (11%) e dello stomaco (4%). Il valore però è condizionato anche dall’età. In persone sotto i 50 anni, il tumore più frequente è rappresentato dal cancro del testicolo (12%). Invece, nella fascia di età 50-69 anni i tumori più frequenti sono quelli della prostata (22%), del polmone (15%), del colon-retto (13%), della vescica (10%).

Allarme dagli esperti. Ogni anno 36mila tumori prostata, esperti chiedono screening. Il tumore alla prostata è la neoplasia più diffusa nell’uomo e ogni anno in Italia si registrano circa 36mila nuovi casi, un numero “è raddoppiato negli ultimi dieci anni,mentre è diminuita di pari passo la mortalità. Ma ancora di più si potrebbe ridurre se venissero offerti screening gratuiti a tutti gli uomini dopo i 50 anni”. Negli Usa è stato calcolato che, investendo per la prevenzione delle malattie vascolari un dollaro a persona ogni anno ha fatto risparmiare, dopo 20 anni, 7 volte tanto le cifre stanziate”

Fonte: ANSA