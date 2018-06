“Mi fa male lo stomaco”, muore per un malore mentre è in vacanza con la moglie

E’ successo a un italiano in vacanza con la moglie in Grecia: il giorno prima gli erano stati prescritti dei farmaci

IL DOLORE LACERANTE

Era arrivato da pochissimo in Grecia per una tranquilla vacanza a giugno, come da un po’ di tempo usava fare con la moglie, e tutto sembrava andare nel migliore dei modi, poi un improvviso e inspiegabile mal di stomaco, preludio ad un successivo malore che non gli ha lasciato scampo. Così è morto all’età di 61 anni Lorenzo Valese: è morto martedì mattina a Santorini, nel mar Egeo dopo un’improvvisa fitta accusata mentre si preparava ad andare in spiaggia con la consorte. Inutile il successivo intervento dei sanitari e l’arrivo dell’ambulanza: i medici hanno tentato un massaggio cardiaco ma poco dopo hanno dovuto dichiarare il decesso del il 61enne consulente legale per l’Agenzia delle Entrate. Poche ore prima, nella serata di lunedì, l’uomo aveva accusato dei malesseri allo stomaco rivolgendosi anche ad un medico del posto. Dopo una visita, però, gli erano stati prescritti alcuni farmaci ed era tornato nel suo alloggio.

Fonte: Fanpage