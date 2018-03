Malore improvviso muore giovane mamma di 24 anni

Si è sentita male mentre era in auto con il compagno, poi la corsa in ospedale. Per una giovane mamma di 24 anni purtroppo non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarla. Giovanna Zorzi, 24enne di Cogollo del Cencio, lascia il compagno e un bambino di tre anni. La scomparsa ha gettato tutti nello sconforto a Villaverla, piccolo comune del Vicentino.

Come riporta il Corriere della Sera la donna avrebbe avuto in passato disturbi legati all’alimentazione che ne avrebbero debilitato il fisico. Le cause della morte restano però da chiarire. Solo l’autopsia sul corpo della donna potrà chiarire le cause del decesso.