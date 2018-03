Malore fatale durante il trasporto in ospedale: muore medico

É morto improvvisamente mercoledì scorso Ezio Gionta, medico di base all’Arcella, molto conosciuto in città. L’uomo, 67enne, era originario di Pejo in Trentino e prestava servizio come medico di base a Padova. L’uomo ha avuto un malore mercoledì ed è morto dopo essere stato trasportato in ambulanza all’ospedale cittadino come scrive padovaoggi.

Il dottore lascia la moglie, due figlie. La scomparsa ha gettato tutti nello sconforto. I funerali saranno celebrati sabato 10 marzo alle ore 11 nel Tempio della Pace di Padova.