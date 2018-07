MALORE PER TOTO COTUGNO: CONCERTO ANNULLATO

Toto Cutugno ha dovuto annullare un concerto gratuito previsto da mesi in Belgio per il 30 giugno nella cittadina di i Seraing perché colto da un improvviso malore. A scriverlo sui social è l’assessore allo sport e alla cultura della cittadina, Eric Vanbrabant che parla di «malore cardiaco» per il quale sarebbe stato ricoverato all’ospedale di Liegi. Ma il cantante smentisce e rassicura:«Vorrei tranquillizzare tutti sul mio stato di salute. Il caldo eccessivo di questi giorni ha causato un momentaneo stato di debolezza che mi ha costretto a non esibirmi in Belgio»

Il concerto

Cutugno era l’ospite d’onore e doveva cantare in piazza al Festival italiano che si è tenuto dal 29 giugno al primo luglio. Un appuntamento gratuito organizzato dal centro culturale italiano della cittadina che conta oltre 10 mila presenze. «Le sue condizioni sono stabili» secondo quanto riferisce l’assessore alla stampa locale.

Fonte: Corriere