Maltempo, 40 voli cancellati a Bologna

BOLOGNA, 1 MAR – Sono 40 i voli cancellati a Bologna, su 180 programmati in giornata. E’ l’effetto della nevicata sulla città e della concomitanza del maltempo su altri scali di partenza o destinazione e la scelta di alcune compagnie in via preventiva. Ritardi e cancellazioni, spiega l’aeroporto Marconi che è rimasto aperto e operativo, si sono registrati nonostante l’intervento della ‘squadra neve’, 150 persone e 100 tra trattori spazzaneve, camion e pale gommate. Le operazioni di sghiacciamento e trattamento de-icing degli aerei hanno contribuito a rallentare le partenze, con ritardi variabili da mezz’ora fino a 3-4 ore. Forti rallentamenti per alcune ore anche per il sito internet del Marconi, sovraccarico di traffico.

2018-03-01_1011566982