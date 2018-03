Maltempo, al Marco 40 voli cancellati

BOLOGNA, 2 MAR – Sono circa 40 i voli cancellati al ‘Marconi’ di Bologna a causa del maltempo e dei problemi legati all’approvvigionamento di liquido sghiacciante. Numerosi gli aerei partiti in ritardo, con grandi disagi ai viaggiatori. In serata è atteso il pieno ripristino della regolarità dei voli. “Dopo la nevicata di ieri, che ha avuto ripercussioni anche sui voli della mattinata, il fenomeno del gelicidio ha condizionato pesantemente l’operatività dell’Aeroporto di Bologna”, ha fatto sapere lo scalo bolognese. Per alcune ore, infatti, non è stato possibile effettuare il trattamento de-icing degli aerei in partenza, a causa del progressivo esaurimento delle scorte e del mancato arrivo delle autobotti con ulteriore liquido de-icing, la cui consegna era stata programmata da giorni. Bloccate dalla chiusura delle Autostrade intorno a Bologna per via del ghiaccio, le autobotti sono riuscite a raggiungere il Marconi alle 14: nel giro di un paio d’ore sono stati trattati e fatti decollare i velivoli atterrati in mattinata.

2018-03-02_1021649101