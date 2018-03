Maltempo: ancora pioggia in Trentino Aa

TRENTO, 31 MAR – Ancora una giornata di maltempo in Trentino Alto Adige, in attesa delle schiarite previste per domani. Pioggia e temperature non sempre primaverili stanno caratterizzando le giornate prima della Pasqua, con la chiusura in montagna delle strade di Passo Gardena e Passo Valparola per motivi di sicurezza. Il pericolo di valanghe risulta marcato (grado 3 in una scala da 1 a 5) in Alto Adige e alle quote più elevate in Trentino e forte (grado 4) nella zona nord-ovest dell’Alto Adige. In Alto Adige temporali tra la Val Sarentino e Bassa Atesina con grandinate a Termeno e Salorno. Neve fresca per la Val di Fleres 32 centimetri, Meranza-Valles 30 cm, e Ciampinoi-Gardena Gröden 23 cm. In alcuni tratti stradali c’è l’obbligo di catene per i mezzi pesanti. Rovesci sparsi anche in Trentino, con neve nelle zone di Vermiglio e di Lavarone, che dovrebbero terminare con l’arrivo di vento da nord in serata. Neve fresca per 27 centimetri a Passo Valles, 35 cm a Passo Rolle, 27 cm a Passo San Pellegrino.

